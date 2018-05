Muere Phillip Roth: 5 datos sobre el famoso novelista

El reconocido novelista estadounidense Phillip Roth, murió el martes 21 de mayo por la noche a al edad de 85 años. El narrador de sexo, muerte, asimilación y destino, desde la locura cómica de la “Queja de Portnoy” hasta el lirismo elegíaco de la “Pastoral estadounidense”, murió mientras estaba hospitalizado, reportó The Associated Press.

El agente de seguridad del escritor, Andrew Wylie, confirmó que Roth murió en el hospital de Nueva York de insuficiencia cardiaca congestiva.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes que probablemente desconocías del fallecido novelista, Phillip Roth.

Nacido el 19 de marzo de 1933 en Newark, Nueva Jersey, sus abuelos fueron parte de la ola migratoria judío-europea del siglo XIX. Roth, quien vivió en Nueva York y Connecticut, fue un virtuoso ensayista y crítico ateo que juraba lealtad a la imaginación terrenal. Siempre se identificó como un escritor estadounidense, no judío, ya que para Roth, la experiencia estadounidense y la experiencia judía a menudo eran las mismas.

