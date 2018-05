Monstruos captados por cámaras en el 2018 (FOTOS y VIDEOS)

A raíz del anuncio de una investigación que emprenderá un equipo de científicos en Escocia para probar si existe o existió el legendario monstruo del lago Ness, surgió interés en internet por otras criaturas extrañas que también han llamado la atención este año.

A continuación te presentamos tres ‘monstruos’ que lograron figurar en los titulares.

A mediados del mes de abril, causó revuelo en redes la imagen de un ser aparentemente “mitad humano, mitad animal”. El avistamiento se registró en el poblado de Santa Fe, en Argentina, según informó en su momento el portal Yahoo! Noticias.

Algunos aseguraron que se trataba de un “demogorgon”, el monstruo fantástico de la serie Stranger Things o incluso del mismo “chupacabras”, según el sitio argentino Perfil.com.

El caso se volvió viral tan pronto se dio a conocer en internet, aunque aún no se ha comprobado si es auténtica o si se trata de un montaje, como han señalado algunos internautas.

Hace dos meses, una familia en el estado de Georgia que navegaba en una pequeña embarcación tuvo un misterioso encuentro.

Una extraña criatura grisácea de silueta alargada y con una sola aleta yacía a la orilla de una playa que circundan la isla Wolf, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre ubicado en las islas Golden.

Con el cuello alargado y una cabeza pequeña, el animal marino, en cierto modo, parecía tener las características de un animal con rasgos de la prehistoria.

Por lo general, explicó el director de la agencia, Dan Ashe, un tiburón “peregrino de 30 pies se puede descomponer hasta alargar su cuello y achicar su cabeza, de manera que parezca una criatura prehistórica”.

Muchos quedaron aterrorizados cuando apareció una extraña criatura tras el huracán Harvey, la tormenta tropical más devastadora que ha tocado territorio estadounidense.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh

— Preeti Desai🌿 (@preetalina) September 6, 2017