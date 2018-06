Microsoft anuncia nuevos juegos y Xbox One es el gran aliado (FOTOS)

El domingo se desarrolla en Los Ángeles la conferencia de Microsoft y ya la empresa de softwares anunció nuevos juegos que las redes sociales están difundiendo.

Introducing The Initiative, a brand-new Santa Monica based Microsoft development studio. Led by visionary storyteller Darrell Gallagher, we are building a team of world-class talent to create groundbreaking new worlds, characters, and game experiences. https://t.co/bWYxx2Y1io pic.twitter.com/rVzyZPk7nO

Microsoft adquirió Compulsion Games, los desarrolladores de “We Happy Few”, según un anuncio hecho en el Xbox E3 Briefing Sunday.

“We Happy Few” se desarrolla en una ciudad distópica en la que los habitantes se ven obligados a llevar a Joy, un medicamento que los mantiene dóciles. El objetivo del jugador es escapar de la ciudad, lo que requiere mezclarse para evitar ser detectado, o arriesgarse a ser atacado por la población.

Los nuevos detalles de la historia también se revelaron en un tráiler completamente nuevo para E3 2018.

El título está programado para el 10 de agosto de 2018 en Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Considering @WeArePlayground already set a game in my backyard, the least I could do was head over to the UK and check out theirs! https://t.co/gNJn4F9pPc

