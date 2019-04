Mensaje de los ángeles: Cómo lograr cambios positivos en tu vida

Página

1 de 2

Para este sábado, Geovanna Aispuro, coach intuitiva de vida, comparte los secretos que te llevarán a lograr los cambios que deseas.

El mensaje de los ángeles hoy está enfocado en la transmutación y la justicia.

Logra el equilibrio con la energía que hoy compartimos.

Ten por seguro que el Padre nos direcciona a través del mensaje de los ángeles, quienes están en nuestro camino en cada momento. Por eso, este sábado, 27 de abril, los llamamos para derramar sobre nosotros las mejores energías y lograr los cambios que buscamos para este fin de semana.

Recuerda que nuestros amados ángeles nos envían un mensaje en función de aquello que está en nuestra mente. No hay casualidades en los planes del Padre.

Mensaje de los ángeles para el sábado, 27 de abril

Los ángeles nos recomiendan mucha concentración, también nos dicen que seamos honestos y que nos manejemos con la justicia. Es decir, los ángeles están diciendo que hoy es sábado de transmutación, de cambios, de energía que está cerca de ti para cambiarte a una frecuencia más poderosa y positiva.

TE PUEDE INTERESAR: Arcángeles principales: Aprende sus funciones y cómo invocarlos

Aquellas ideas que tienes arraigadas desde hace tanto tiempo, suéltalas. Ya no las necesitas. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes, en lo que puedes y en aquellas cosas que te hagan feliz. Porque si traes tu atención a aquello que no quieres, por ley solo obtendrás más de lo mismo. Pero si pones tu atención en lo que sí quieres, entonces la vida te lo va a dar.

Recuerda que no llegamos a este mundo a sufrir. El Padre quiere que entremos en esa frecuencia de amor, que te da justamente la justicia. La justicia es vivir en equilibrio, es que ya dejes de estar repitiendo quejas y cosas negativas, que solo sirven para negar al Padre.

Así que la lección de hoy es que para que puedas cambiar esa situación te enfoques en lo positivo.

Participa en nuestro foro para compartir tus preguntas

Ten presente que no caminas en soledad. En nuestro foro puedes compartir las preguntas que desees sobre los mensajes de los ángeles para encontrar la luz e inspiración necesaria para seguir adelante.