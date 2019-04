Mensaje de los ángeles del 26 de abril: abundancia con el arcángel Uriel

Página

Para este viernes, Geovanna Aispuro, coach intuitiva de vida, comparte la sabiduría del arcángel Uriel.

El mensaje de los ángeles hoy está enfocado en la abundancia y la alegría.

Compartimos una oración para llamar a la abundancia.

Hoy, viernes 26 de abril, en el mensaje de los ángeles hay que hablar de dinero porque los ángeles son sinónimo de abundancia. El Padre quiere que vivas en su misma frecuencia y eso quiere decir que disfrutes mucho de todo.

Para este viernes, corresponde el rayo oro rubí, o rayo naranja, que le corresponde al arcángel Uriel.

Destacan los números 3, 9 y 5. Los números son vibraciones y a su vez los ángeles son luz, que también son vibraciones. Es una manera que tienen ellos de comunicarse con nosotros. Por eso, si hoy te encuentras mucho estos números, es tu ángel que se está comunicando contigo.

Por un lado, el 3 representa la abundancia y la alegría. Te están diciendo los ángeles que tienes muy buena suerte y que la debes aprovechar; que goces la vida y que cierres los ciclos que ya no necesitas más. En otras palabras, tus ángeles recomiendan ‘borrón y cuenta nueva’.

Es tiempo de manifestar, es tiempo de abundancia y eso está muy relacionado con el valor. El dinero es valor, es liquidez y eso es lo que te están mostrando los ángeles. Mientras sigas atado, dandole vuelta a la vida, no vas a obtener la gracia del Padre, porque estás desde una vibración muy baja y desde la tristeza.

Por otro lado, esta semana ha sido del arcángel Gabriel, quien te pide que confíes porque tienes en ti todo para lograrlo. Pide y te será dado.

También te dice que los miedos relacionados con el dinero tienen que ser integrados, porque si tú tienes miedo justamente por ese dinero que no has pagado o porque tus tarjetas están muy llenas es porque no te estás valorando.

Recuerda que en estos casos, hay un arcángel que se encarga de ayudarte y es Uriel.