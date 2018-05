May the 4th: la celebración creada por y para los fanáticos de Star Wars

Cada año, el 4 de mayo es un día muy especial para quienes siempre han sabido que su lugar en el universo está en una galaxia muy, muy lejana. Es “May the 4th”, el llamado Día de Star Wars (o la Guerra de las Galaxias).

La fecha, que en inglés se lee a propósito como “May the Fourth”, es comparada con la frase más característica de la mítica saga: “May the Force be with you” (que la Fuerza te acompañe) y no “Mayo el cuarto”.

Y es que aunque seas un fanático o no de la franquicia, tienes que admitir que su influencia en la cultura popular mundial es innegable.

Todos hemos visto o escuchado al menos una vez alguna referencia a la Fuerza, los Jedi, los Sith, sobre Darth Vader, el sujeto vestido todo de negro y con casco que infunde temor (aunque parece que padece de una grave enfermedad pulmonar por cómo se escucha su voz), el emperador, los stormtroopers, el Halcón Milenario, la Estrella de la Muerte, los sables de luz, Obi-Wan Kenobi, Han Solo, R2-D2, BB-8, Chewbacca, Leia, Luke Skywalker, los X-Wings, los Tie Fighters, el gran maestro Yoda, y mucho, mucho más.

Por cierto, si crees que cuando decimos “todos” eso es técnicamente imposible, lo aceptamos: tienes razón y, por eso, dejaremos de lado a aquellos que nacieron después de 1977 y fueron criados en una isla remota, sin electricidad, que a la fecha continúan viviendo en cavernas, hablan en una lengua muerta y no tienen contacto con el mundo occidental… esos, muy probablemente, son los únicos exentos de haber escuchado antes sobre el universo Star Wars. Punto.

Ahora, cinco cosas que debes saber de la saga.

Curiosidades sobre el May the 4th y Star Wars

1. ¿Cómo nació el Día de Star Wars?

Según el sitio oficial de internet de Star Wars, las primeras referencias sobre un uso público del “May the Fourth Be With You” datan de finales de la década de 1970.

Concretamente destaca un episodio en el Reino Unido en 1979, cuando luego de la victoria electoral de Margareth Thatcher como la primera mujer en convertirse en Primer Ministro, su partido publicó una página de felicitación en el London Evening News con un mensaje que decía: “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations” (Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicidades).

Si bien el mensaje en este caso sí hacía referencia a la fecha en que Thatcher había ganado las elecciones, Alan Arnold, un cronista contratado por Lucasfilms, la empresa de George Lucas, creador de la saga, dijo que eso “era una prueba más de hasta qué punto Star Wars nos ha influenciado a todos”.

2. ¿Qué hace tan especial al Día de Star Wars?

El Día de Star Wars es una celebración creada por y para los fans, y muchos ocupan la fecha para disfrazarse, reunirse, proyectar maratones de películas, cocinar recetas inspiradas en las películas y, en fin, hacer todo aquello que, utilizando como excusa la franquicia, les permita departir y pasarla bien.

En distintas ciudades algunas empresas hacen ventas especiales, ofrecen descuentos, organizan eventos especiales, fiestas y otras actividades en honor al May the 4th.

En redes sociales se utiliza el hashtag #StarWarsDay para compartir las actividades y posts relacionados con la celebración.

3. ¿Quién dice que Star Wars es pura ciencia ficción?

Si bien la saga empezó hace más de 40 años, muchos de los artefactos que aparecen en sus entregas y que, en algún momento parecían un simple producto de la ciencia ficción, ahora son una realidad.

Entre las maravillas tecnológicas que se puede decir que fueron inspirados por Star Wars destacan autos voladores, androides y hasta espadas de plasma que se parecen a los sables de luz. Pero entre todos, uno de los más emblemáticos es el “Brazo Luke“, una prótesis robótica que asemeja la que obtuvo Luke Skywalker tras perder su mano en un combate contra Darth Vader al final de la segunda película de la trilogía original: “The Empire Strikes Back“.

Sí, es la misma escena donde el joven Jedi descubre que el principal villano de la saga es su padre, ya saben, donde nace la frase: “No, yo soy tu padre”.

Acá ese hito del cine:

4. ¿Sabes cuánto costaría construir la Estrella de la Muerte?

Sí, aunque desafíe la lógica, hay gente que cree que en realidad se puede llegar a construir una Estrella de la Muerte, ya saben, el icónico satélite destructor de planetas que tiene como el tamaño de una luna y flota por la galaxia infundiendo temor, en el mejor de los casos, a quienes desafíen al imperio.

Pero bien, hay personas que han quemado algunas de sus neuronas para calcular cuánto costaría elaborar este proyecto y la cifra que surgió es de unos 15.6 cuatrillones de dólares. Sí, en serio, hablamos de cuatrillones, o lo que sería mucho más que 1.4 billones de veces la deuda de los Estados Unidos, según el Huffington Post.

A pesar de eso, y según el portal web, más de 34,000 personas se animaron a formular una petición en línea para apoyar la construcción del arma de destrucción planetaria, la cual debía empezar en 2016.

Debido al amplio interés en la obra, la Casa Blanca tuvo que responder oficialmente y aseguró que no se contaba con un presupuesto para llevarla a cabo y que, para ser honestos, “la Administración no apoya destruir planetas”, según The Washington Post.

Habría que ver qué pensaría el actual gobierno del presidente Donald Trump sobre una propuesta similar. Ya saben, por curiosidad y sobre todo luego de que el mandatario barajara la posibilidad de crear una rama espacial en las fuerzas armadas.

5. Es mayo y Hollywood lo sabe… pronto se estrena Solo: A Star Wars Story

El 25 de mayo de 2018, sí, el 25 de mayo, cuando se conmemoran 41 años del estreno de la primera película, que en realidad es la cuarta pero qué… bueno, la cuestión es que ese día llega a las salas de cines estadounidenses Solo: A Star Wars Story.

La película cuenta cómo “a través de una serie de osadas correrías dentro de un oscuro y peligroso submundo criminal, Han Solo conoce a su futuro y poderoso copiloto Chewbacca y se encuentra con el infame jugador Lando Calrissian, en un viaje que establecerá el curso de uno los más improbables héroes de la saga Star Wars”, según explica Lucasfilm.

El joven Han Solo es interpretado por Alden Ehrenreich (Hail Caesar!). En el reparto lo acompañan Donald Glover, en el papel de Lando Calrissian, dueño original de la nave Millennium Falcon; Emilia Clarke (Daenerys Targaryen en Game of Thrones), quien personifica a Qi’Ra; Thandie Newton, como Val; Paul Bettany, como Dryden Vos; y Woody Harrelson, en el papel de Tobias Beckett, mentor de Han Solo en el mundo del crimen.

Y mientras haces la cuenta regresiva para el estreno, acá el trailer: