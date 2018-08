Google dedicó su Doodle de hoy al cumpleaños 110 de Mary G. Ross, la primera ingeniera estadounidense de origen indígena, y cuyo legado dejó una huella imborrable en la industria aeroespacial.

Nacida el 9 de agosto de 1908, era tatara nieta del Jefe John Ross de la Nación Cherokee y apasionada por las matemáticas y la aviación.

Sus aportes incluyen conceptos imprescindibles para viajes interplanetarios, vuelos tripulados y no tripulados en órbita terrestre y satélites en órbita.

Después de obtener su licenciatura en matemáticas, dio clases en Oklahoma por nueve años. Luego, asistió a la Universidad del Norte de Colorado donde obtuvo su maestría.

Posteriormente, consiguió su certificación profesional en ingeniería aeronáutica de la UCLA en 1949.

Mary G. Ross fue unos de los 40 miembros fundadores del equipo Skunk Works de la Lockheed Aircraft Corporation, responsable del diseño y creación de numerosos modelos de aviones utilizados por la Fuerza Aérea Estadounidense.

Su aporte en el equipo incluyó el desarrollo de conceptos de diseño iniciales para viajes espaciales interplanetarios (incluidas misiones de sobrevuelo a Venus y Marte) y satélites.

Mary G. Ross was a founding member of Lockheed’s secret Skunk Works program—and helped take humanity into space. #womenshistorymonth pic.twitter.com/6nK7epkz0W

— Melinda Gates (@melindagates) March 26, 2017