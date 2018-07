Hoy el planeta Marte tendrá su mayor acercamiento a la Tierra desde 2003, pues la distancia se reducirá a 57,56 millones de kilómetros. Los que podrán verlo mejor será los observadores de Sudamérica, Sudáfrica y Australia, ya que el planeta les pasará casi directamente por encima, informó el sitio de noticias LaTercera.

Sin embargo, según un estudio de la NASA, publicado el 30 de julio, la posibilidad de visitar al planeta rojo se aleja después de anunciarse el resultado de unas investigaciones.

¿Por qué no podemos visitar al planeta Marte?

La idea de la terraformación del planeta rojo, es acondicionar deliberadamente el clima y la superficie en Marte para convertirlo en un lugar habitable para los seres humanos y otras especies, según T13Noticias.

Sin embargo, según un nuevo estudio patrocinado por la NASA sobre la posibilidad de asumir un proceso de terraformación en Marte para permitir una colonización más rápida, el proyecto no será posible pronto pues sin una tecnología que vaya más allá de las capacidades actuales los astronautas no podrán ni siquiera visitar ese planeta.

Lo que se pensaba hacer que no funcionó

La investigación de la NASA estaba analizando la posibilidad de liberar gas de dióxido de carbono atrapado en la superficie marciana para espesar la atmósfera y actuar como una manta para calentar el planeta.

Sin embargo, la nueva investigación concluyó que Marte no puede retener el suficiente dióxido de carbono enviado a la atmósfera para calentar el planeta.

Aunque la actual atmósfera marciana es mayormente dióxido de carbono, es demasiado delgada y fría para soportar el agua líquida, un ingrediente esencial para la vida. En Marte, la presión de la atmósfera es menos del uno por ciento de la presión de la atmósfera de la Tierra. Cualquier agua líquida en la superficie se evaporaría o congelaría muy rápidamente, se explica en el estudio.

TE PUEDE INTERESAR: Chiquis Rivera quería ser sexy con jumpsuit, pero la ‘acaban’ en redes

Lo que proponen otros científicos

Los defensores de la terraformación de Marte proponen liberar gases de una variedad de fuentes en el planeta rojo para espesar la atmósfera y aumentar la temperatura hasta el punto donde el agua líquida es estable en la superficie. Estos gases se llaman “gases de efecto invernadero” por su capacidad de atrapar el calor y calentar el clima.

“El dióxido de carbono (CO2) y el vapor de agua (H2O) son los únicos gases de efecto invernadero que probablemente estarán presentes en Marte en abundancia suficiente como para proporcionar un calentamiento significativo del efecto invernadero”, dijo Bruce Jakosky de la Universidad de Colorado, Boulder, autor principal de el estudio aparece en Nature Astronomy el 30 de julio.

Aunque ya se han realizado estudios que investigan la posibilidad de terraformar Marte, el nuevo resultado aprovecha más de 20 años de observaciones adicionales de Marte. “Estos datos han proporcionado nueva información sustancial sobre la historia de materiales fácilmente volátiles (volátiles) como CO2 y H2O en el planeta, la abundancia de volátiles encerrados y debajo de la superficie, y la pérdida de gas de la atmósfera al espacio”, dijo el coautor Christopher Edwards de Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona en el estudio.

“Nuestros resultados sugieren que no hay suficiente CO2 remanente en Marte para proporcionar un calentamiento de invernadero significativo si el gas se va a poner a la atmósfera, además, la mayor parte del CO2 no es accesible y no se puede movilizar fácilmente. Como resultado, la terraformación de Marte no es posible con la tecnología actual”, dijo Jakosky en el informe.

TE PUEDE INTERESAR: Dejó a sus hijos en México para venir a buscar a su marido

Diez millones de años de terraformación para doblar la atmósfera

Según las misiones Mars Express de MAVEN y de la Agencia Espacial Europea indican que la mayor parte de la antigua atmósfera potencialmente habitable de Marte se ha perdido en el espacio, arrastrada por el viento solar y la radiación, de acuerdo con el diario El País.

Por supuesto, una vez que esto sucede, el agua y el CO2 desaparecen para siempre. Incluso si esta pérdida se evitara de alguna manera, permitiendo que la atmósfera se acumule lentamente por la desgasificación de la actividad geológica, la desgasificación actual es extremadamente baja; tomaría alrededor de 10 millones de años simplemente duplicar la atmósfera actual de Marte, según el equipo.

Otra idea es importar volátiles mediante la redirección de cometas y asteroides para colisionar con Marte. Sin embargo, los cálculos del equipo revelan que se necesitarían muchos miles; de nuevo, no es muy práctico, según El País.

En resumen, los resultados indican que la terraformación de Marte no se puede hacer con la tecnología disponible actualmente. Cualquier resultado en este sentido sería en un futuro lejano.