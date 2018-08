Google publica hoy un doodle para honrar lo que hubiera sido el cumpleaños número 107 del que fue considerado el mejor comediante de México. Un sorprendente ejemplo de superación, que si bien disfrutó al máximo las ganancias de sus 49 exitosas películas, nunca dejó de ayudar a los que estaban en necesidad.

“Cantinflas glorificó, de manera excepcional, el ingenio y la dignidad de nuestro pueblo”, expresidente Carlos Salinas de Gortari.

¿Cuánto conoces de Mario Moreno Cantinflas? 5 datos curiosos

1. Nació en Ciudad de México y siendo adolescente trabajó para un circo

El actor nació el 12 de agosto de 1911 en Santa María La Ribera, un barrio de la Ciudad de México, y fue bautizado con el nombre de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Sus orígenes fueron muy humildes. Era uno de los ocho hijos de María de la Soledad Reyes Guízar y Pedro Moreno Esquivel. Su padre trabajaba como cartero, informa el sitio Biografíasyvida.

De acuerdo con el diario The New York Times, de niño ganaba dinero cantando y bailando en las calles, y cuando era un adolescente, se unió a un espectáculo de carpas ambulantes.

Fue allí donde adoptaría el nombre artístico ‘Cantinflas’, que según una entrevista de 1992, fue un nombre inventado para evitar que sus padres supieran que estaba en el negocio del entretenimiento, ya que lo consideraban una profesión vergonzosa, informó la publicación Heavy,

El impacto del personaje Cantinflas fue tan grande que la Real Academia lo adoptó como verbo. Cantinflear significa: “Hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia”.

Alrededor de 1930, Cantinflas se vio obligado a presentarse para el maestro de ceremonias durante un espectáculo, y el The New York Times informó que el actor estaba tan nervioso que sus palabras salieron confusas. El público se divirtió con su hablar sin sentido y fue cuando nació su personaje que tartamudeaba y al que le agregó pantalones holgados, una cuerda en lugar de un cinturón y un bigote.

2. Debutó en el cine en 1936 y se hizo el actor mexicano más famoso.

Después de perfeccionar su actuación en los circos, Cantinflas se encontró con el publicista y productor Santiago Reachi, quien estaba convencido de que sería capaz de convertir al comediante en una estrella. Los dos fundaron Posa Films en 1939 y obtuvieron un gran éxito el año siguiente con Ahí está el detalle.

El 1941 Ni sangre, ni Arena (Ni Sangre, ni Arena) fue un éxito aún mayor que rompió récords de taquilla en toda América Latina y convirtiendo a Cantinflas en un nombre familiar. Él continuaría floreciendo a lo largo de la década de 1940, con títulos notables como El gendarme desconocido, Soy un prófugo y El Mago.

3. Ganador de Golden Globe y Oscar

Cantinflas hizo la transición a Hollywood en la década de 1950 y apareció en la adaptación cinematográfica de Around the World In 80 Days, que le valió una nominación al Golden Globe como Mejor actor en un musical o comedia y ganó el Oscar a la mejor película.

Siguió 80 Days with Pepe, una comedia que le valió una segunda nominación al Golden Globe e incluyó cameos de leyendas como Frank Sinatra, Bing Crosby y Judy Garland. Sin embargo, Pepe tuvo un desempeño inferior en la taquilla y, sintiendo que la barrera del idioma impediría su carrera en Hollywood, el comediante regresó a México y comenzó a hacer películas bajo el sello de producción Cantinflas Films.

4. Donó la mitad de sus ganancias anuales a organizaciones benéficas en la Ciudad de México

Durante su apogeo de 1950, Cantinflas ganaba más de $ 1.5 millones al año y fue mencionado por Los Angeles Times como el comediante mejor pagado del mundo. Era dueño de cinco casas, una extensa colección de arte, una piscina, una bolera, un teatro y varios salones de belleza.

Pero Cantinflas apoyó a quienes lo necesitaban.

De acuerdo con Heavy, Cantinflas donó la mitad de sus ganancias anuales a varias organizaciones benéficas y familias en la Ciudad de México. Solo en 1966, donó más de $ 175,000 de su propio dinero. Apoyó a más de 250 familias indigentes en el barrio pobre de Granjas, en la Ciudad de México, y más tarde construyó 64 casas de departamentos que vendió a estas familias por una fracción de su valor.

5. Se casó una vez y murió en 1993 a la edad de 81

Cantinflas se casó solo con Valentina Ivanova Zubareff el 27 de octubre de 1936. Aunque nunca tuvieron hijos, Cantinflas fue padre de Mario con otra mujer en 1961. Cantinflas y Valentina lo adoptaron y cambiaron su nombre completo a Mario Arturo Moreno Ivanova.

El reconocido actor murió en 1966 en la Ciudad de México a la edad de 81 años. Miles de personas se reunieron afuera de la funeraria donde yacía el cuerpo de Cantinflas. En aquel presidente Carlos Salinas de Gortari presentó sus respetos allí y emitió una declaración que decía: “Cantinflas glorificó de manera excepcional el ingenio y la dignidad de nuestro pueblo”, recordó The New York Times.

El grado en que fue idolatrado nunca fue más evidente que en 1951, cuando los funcionarios develaron un mural de medio bloque en la pared de un nuevo teatro que representa a grandes héroes en la historia de México. Diego Rivera, el artista, había puesto a Cantinflas en el panel central, informó The New York Times.