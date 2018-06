Lucifer se salva: La compra Netflix, luego de que Fox la cancela

La comedia dramática Lucifer se salva de ser cerrada y pasa a ser un original de Netflix a partir de su próxima cuarta temporada. La decisión del gigante del entretenimiento en streaming llega justo cuando las opciones para el elenco de Lucifer estaban a punto de expirar al final el mismo viernes.

AFTER ALMOST A MONTH NONE OF US GAVE UP AND WE KEPT FIGHTING TO GET OUR SHOW BACK, WE KEPT TWEETING #SaveLucifer AGAIN AND AGAIN AND AGAIN AND WE DIDN'T LOSE HOPE AND IT WAS FREAKING WORTH IT CAUSE WE SAVED OUR SHOW PEOPLE WE ARE GETTING THAT SEASON 4 WE AND THE CAST DESERVE pic.twitter.com/l8cYGKN5mT

— WE DID IT Sarah Somerhalder (@DeckerstarASAP) June 15, 2018