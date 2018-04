Los rituales son un conjunto de prácticas que se hacen con frecuencia para lograr alguna meta. Existen personas dispuestas a hacer todo para ganar, pues la sensación de una victoria llena el cerebro, los ojos, el corazón y el orgullo nacional.

Por ello, los deportistas no dudan en tener rituales, o incluso supersticiones que pueden impactar a más de uno.

Hoy te presentamos cuatro rituales de famosos deportistas que han marcado sus victorias y sus derrotas.

Antes de cada partido, el excapitán del Chelsea usaba el mismo orinal a la derecha del Stamford Bridge, se sentaba en el mismo lugar y usaba las mismas espinilleras.

John Terry popped in to see us at Cobham yesterday! 👊 pic.twitter.com/M2xTGo8sum

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 9, 2018