Llega el Día de Acción de Gracias: 5 cosas que debes saber

Como cada año, el cuarto jueves del mes de Noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, una fecha que combina tradición, compras y curiosidades.

La celebración marca el inicio de las fiestas de fin de año en el país, y constituye uno de los días más ajetreados en aeropuertos con miles de personas viajando para reunirse en familia, cenar el tradicional pavo y aprovechar las ofertas en las más importantes tiendas de Estados Unidos.

A continuación te dejamos una lista con cinco datos que debes tener en cuenta acerca de esta festividad.

El Día de Acción de Gracias se remonta a un banquete celebrado en 1621 entre los peregrinos ingleses fundadores de la colonia de Plymouth, hoy estado de Massachusetts, y los indígenas wampanoag.

En el otoño de 1621, los colonos tuvieron una abundante cosecha y organizaron el festín para agradecer a Dios.

En 1787, el presidente George Washington estableció que el 26 de noviembre de cada año se celebrara el Día Nacional de Acción de Gracias, para que los ciudadanos del nuevo país expresaran su gratitud por el fin de la Guerra de Independencia.

Casi cien años después, en 1863, el presidente Abraham Lincoln otorgó mayor flexibilidad a la fecha, estableciendo que Acción de Gracias se celebraría anualmente el último jueves de noviembre.

La medida se mantuvo hasta 1941, cuando durante el mandato del presidente Franklin D. Roosevelt, una resolución legislativa trasladó la festividad al cuarto jueves del mes, para asegurar una temporada más prolongada de compras navideñas en aquellos años con cinco jueves en noviembre.

Cada año, el Presidente de turno otorga un “perdón” a un pavo de Acción de Gracias, en una tradición cuyo origen es inexacto pero que desde las últimas dos décadas se ha convertido en una tradición de la Casa Blanca.

