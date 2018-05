León Krauze se lleva el debate: 5 datos sobre el periodista

El domingo 20 de mayo se llevó a cabo el segundo debate presidencial en México, pero no fueron los candidatos presidenciales los que se se lucieron durante el debate, si no el periodista León Krauze, moderador del segundo debate presidencial.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes sobre el periodista que se robó los reflectores en el segundo debate presidencial de México, de acuerdo a Google.

1. Comenzó su carrera de periodismo en 1992

León Krauze es un periodista mexicano nacido en la Ciudad de México en 1975 que actualmente vive en Los Ángeles, California. Comenzó su carrera como periodista deportivo en 1992. Trabajó al lado de figuras como Ángel Fernández, Fernando Marcos, Ignacio Trelles y Heriberto Murrieta. En aquella época participó en el esfuerzo de historiografía futbolística que lanzara Editorial Clío, reportó Univisión Noticias.

Ensayando. #DebateINE 2.0 A post shared by León Krauze (@leonkrauze) on May 18, 2018 at 11:40am PDT

TE PUEDE INTERESAR: Encuestas presidenciales: ¿quién ganó el segundo debate en México?

2. Es presentador de noticias locales de Univisión

Lleva 25 años trabajando como reportero y presentador en México y Estados Unidos, tiene una amplia experiencia en transmisión, incluido el anclaje del noticiero insignia de Foro TV, la red 24/7 de Televisa. El nativo de México y cronista de la política, inmigración y vidas de los angelinos, es colaborador frecuente de The New Yorker, The Daily Beast y “Left Right and Center” de KCRW. También escribe una columna semanal para los mexicanos. Krauze es mejor conocido como presentador principal en la estación KMEX de Univisión en Los Ángeles, reportó USC News.

Viernes casual de la noticia. 11 pm A post shared by León Krauze (@leonkrauze) on Sep 29, 2017 at 10:59pm PDT

3. Hizo historia en el segundo debate presidencial de México

El domingo, León Krauze no solo logró gran popularidad y tendencia en las redes sociales si no también se convirtió en el primer periodista mexicano que vive en los Estados Unidos y modera un debate presidencial de México, reportó USC News.

TE PUEDE INTERESAR: México: inmigración y relación con EE.UU. centraron debate

4. León Krauze es autor de diferentes libros

León escribió dos libros de historia del fútbol mexicano. Su libro de 2005, “La Casa Dividida”, cubrió los primeros cinco años de la presidencia de George W. Bush, reportó USC Annenberg. A demás, el padre de tres hijos, es autor de literatura infantil y juvenil, publicó dos libros, la novela de fantasía “El Vuelo de Eluán” e “Historias Perdidas, una colección de narraciones insólitas.

TE PUEDE INTERESAR: Hispano de California gana más de 6 millones con la lotería en 6 meses

5. Ganador de seis premios Emmys

Además de su trabajo en Univisión, también ha trabajado en Fusion, donde fue presentador del programa “Código abierto”. Ha ganado seis premios Emmys, dos Golden Mics, un premio Edward R. Murrow y un Premio de Periodismo del Sur de California de Los Ángeles Press Club. La revista GQ nombró a Krauze México Periodista del Año en 2011, reportó USC Annenberg.

León Rodrigo Krauze Turrent es hijo del historiador Enrique Krauze y de la investigadora Isabel Turrent.