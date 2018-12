Las Posadas o ‘The Inn’: ¿qué significa esta celebración mexicana?

Las Posadas como se les llama en español, o The Inn, en inglés, es un festival religioso que se celebra en México entre el 16 y el 24 de diciembre. El evento se repica en los Estados Unidos durante las mismas fechas.

Las Posadas celebran el viaje que hicieron José y María de Nazaret a Belén en busca de un refugio seguro donde María podría dar a luz al niño Jesús en un tiempo peligroso para los niños. Al no poder encontrar alojo en Belén, José y María tuvieron que buscar refugio en un establo, y entre los animales del lugar nació el Niño Jesús.

CHRISTMAS TRADITIONS

Doris Cerda-Lara says "My favourite memories in #Mexico are the parties organised 9 days before Christmas. The Parties, called #Posadas, are celebrated with family, friends & neighbours. A star-shared #piñata is broken. Such a lovely Mexican tradition" pic.twitter.com/mPEu4gZC6Y

