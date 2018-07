¡Cuidado WhatsApp, llega Kimbho! una nueva aplicación de mensajería instantánea que, según aseguran sus desarrolladores, podrá destronar a WhatsApp como la app favorita para el envío de mensajes.

Pero ¿qué es lo que ofrece Kimbho? Esta app permite no solo textear, sino enviar mensajes de audio, realizar videollamadas y enviar stickers e imágenes, funciones que WhatsApp habilitó hace tiempo, reporta Agencia El Universal.

Share video and voice messages. Send multiple photos, stickers, GIFs. Write anything with your finger and share. Shake anytime to share your location. Send important links and contacts. #kimbhoApp pic.twitter.com/7ERunfARTH

— Kimbho Chat App (@KimbhoApp) May 30, 2018