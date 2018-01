Instagram hizo oficial el martes 23 de enero una actualización de la aplicación en donde los usuarios ahora podrán agregar divertidos y expresivos GIFS y calcomanías a todas sus fotos y videos que carguen a sus historias.

“Cuando pulses para agregar una calcomanía a una foto o video en las historias, ahora verás una nueva opción de GIF. Pulsa para abrir una biblioteca llena de cientos de miles de calcomanías en movimiento con tecnología GIPHY”, escribió Instagram en su blog.

Wait, you can add GIPHY Stickers on #InstagramStories now? That’s cool…😏 ✨

More on @instagram's blog post 👉https://t.co/xJ8o4ImVhb pic.twitter.com/IO4APD6bh0

— GIPHY (@GIPHY) January 23, 2018