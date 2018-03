Hannah Glasse y su Google Doodle: 5 datos de la “madre de la cocina moderna”

Hoy miércoles 28 de marzo Google celebra el cumpleaños número 310 de la “madre de la cocina moderna”, Hanna Glasse, con un Doodle que presenta la ilustración de Glasse cocinando pudines clásicos de Yorkshire, diseñado por Matthew Cruickshank, reportó Google.

Hoy te presentamos cinco datos interesantes que probablemente desconocías de Glasse.

Nació el 28 de marzo de 1708 como la hija ilegítima de un terrateniente de Inglaterra, Isaac Algood, y de una mujer viuda, Hannah Reynolds. Glasse era una modista convertida en ama de casa, pero fueron sus recetas de platos ingleses y no sus costuras las que es recordada, reportó TIME.

Glasse fue una cocinera inglesa pionera y autora del libro de cocina más popular del siglo XVIII, ‘The Art of Cookery Made Plain and Easy’ (‘El arte de la cocina simple y fácil’), publicado de forma anónima en 1747. Fue uno de los primeros libros de cocina escritos en un estilo simple y coloquial, que cualquier hablante de inglés y lector, podía leer, reportó Google. El libro incluía 972 recetas, que abarcaban desde budines y sopas, hasta qué servir en la Cuaresma y preparar la comida para los enfermos. El libro incluía la receta del famoso un pudín de Yorkshire, así como una de las primeras recetas en inglés de un curry de estilo indio.

Hoy celebramos el natalicio de Hannah Glasse quien fue la autora del libro The Art of Cookery made Plain and Easy.

La anónima cocinera fue también quien enseñó a cocinar a medio Reino Unido y dio nombre a las hamburguesas#Google #HannahGlasse #Quito pic.twitter.com/zTadzLW38S

— gastronomía CTS (@ctsCulinary) March 28, 2018