George H.W. Bush: 8 datos que no sabías del polifacético expresidente

La muerte del expresidente George H.W. Bush está dominando la cobertura en los principales medios noticiosos, y probablemente estará entre las principales historias del día hasta el 5 de diciembre, día nacional del luto, cuando probablemente se realicen el funeral y el entierro final.

Conoce más del presidente que estuvo envuelto en varias guerras y conflictos bélicos. Sus decisiones impactaron a países latinoamericanos.

7 datos que no sabías del polifacético ex presidente

1. Fue piloto en la Segunda Guerra Mundial

Durante la Segunda Guerra Mundial Bush combatió como piloto naval. Luego estudió economía en la Universidad de Yale, de la cual sale graduado en 1948.

#GeorgeBush Sending lots of love, hugs and prayers to the family. May this great man RIP. pic.twitter.com/sYMGdFLReb — Crystal Guzman (@oxford1983) December 1, 2018

2. Sus inicios en la política

Bush fue elegido dos veces consecutivas Representante a la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos (1967-1971) por el Estado de Texas y más tarde sería Embajador de EE.UU. en la ONU (1971-1973). Además, Bush fue Presidente del Comité Nacional del Partido Republicano (1973-1974).

3. Fue Director de la CIA

Entre 1976 y 1977 se desempeñó como director de la CIA y en ese período estuvo al tanto, amparó y ocultó las acciones terroristas de las organizaciones terroristas de origen cubano que operaban en Estados Unidos y otros países de América Latina y el Caribe que culminaron con la voladura en pleno vuelo de un avión civil de Cubana de Aviación frente a las costas de Barbados.

Together again. President #GeorgeBush has passed away at the age of 94. Former First Lady #BarbaraBush died only 7 short months ago. 🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/APPql63ayv — Y'all Know What (@YallKnowWhat) December 1, 2018

4. Atentado cuando fue Vicepresidente

Bush se postula para las elecciones primarias de su partido, con vista a las presidenciales de 1980, pero es derrotado por Ronald Reagan. Reagan, quien luego de negarse a ponerse de acuerdo con su rival, a quien acusa de emplear métodos de agente secreto, cambia repentinamente de opinión y lo toma como vicepresidente.

El 30 de marzo de 1981, Ronald Reagan estuvo a punto de ser asesinado por un joven de 25 años en los momentos en que salía de un hotel de Washington

A beautiful reunion is happening in Heaven right now. RIP #GeorgeBush. pic.twitter.com/qqennXU7YO — Christian Cámara (@Reaganista) December 1, 2018

5. Un opositor de Irán

En enero de 1986, la administración Reagan aprobó el plan de Robert McFarlane de emplear a Michael Ledeen como intermediario, en lugar de Israel, para venderle armas a Irán a cambio de la liberación de rehenes. Las ganancias serían utilizadas para la Contra de Nicaragua.

6. Su presidencia after Reagan

En las elecciones del 8 de noviembre de 1988 Bush ganó, obteniendo el 53,37% del total de votos. Se pudo apreciar desde un inicio que la administración de George Bush continuaría desarrollando la misma estrategia de su predecesor Reagan.

7. Ordenó la invasión de Panamá

El 19 de diciembre de 1989 Bush ordenó comenzar el bombardeo estadounidense simultáneo a Panamá. Se daba inicio así a la invasión militar norteamericana en ese territorio. El presidente anunció que sus fuerzas en Panamá tenían como objetivo capturar a Manuel Antonio Noriega y proteger “los intereses norteamericanos” en aquel país.

La movilización militar tomó aproximadamente dos semanas y se calculan más de 3,000 bajas, en su gran mayoría civiles de las áreas más pobres del país. El nombre de la operación fue “Causa Justa”.

8. Participó en la Guerra del Golfo

El 2 de agosto de 1990 el una vez aliado de Estados Unidos, Saddam Hussein, presidente de Iraq, ordenó el inicio de la invasión a Kuwait, país petrolero aliado de EE.UU. Iraq fue inmediatamente sancionado económicamente por las Naciones Unidas. Debido a estas sanciones a instancias de Washington, murieron 1,5 millones de iraquíes, de ellos 750,000 niños.

El 16 de enero de 1991 una coalición internacional de 31 países liderada por Estados Unidos inició una campaña militar contra Iraq. En la llamada Guerra del Golfo, Estados Unidos lanzó sobre territorio iraquí más de 40 toneladas de uranio empobrecido, prohibido por las convenciones internacionales, causante, de que entre 1991 y 1994 la incidencia del cáncer en Iraq aumentara en un 700%.

Con información de Ecured, El Universal y Biography.