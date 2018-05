Un fragmento de audio que circula en las redes sociales originó discusiones sobre la palabra que se escucha: “yanny” o “laurel”. El caso es parecido al de la imagen de un vestido que recorrió internet hace tres años y que generó incógnitas sobre de posibilidad de una disonancia entre la mente y el oído.

En el caso del audio, sin embargo, la explicación científica se centra más en la calidad de la grabación y la resonancia de los sonidos vocales.

“Se trata de una señal de baja calidad reproducida por dispositivos diferentes y el sonido fue ideado para estar en un nivel perceptual”, explicó Todd Ricketts, del Departamento de Ciencias del Habla en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

“Por ejemplo, a través de altavoces de buena calidad, se escucha claramente la palabra ‘laurel’, pero si se usan los de una computadora se percibe ‘yanny’”, agregó Ricketts.

Alicia Spoor, directora de la Academia de Doctores en Audiología, concuerda en que la calidad no es buena y que todo se debe a “la resonancia de los sonidos vocales”.

