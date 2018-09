Fortnite: Battle Royale: Lo que es nuevo y decepcionante para algunos de la semana 5

El famoso video juego Fortnite: Battle Royale comenzó la temporada 4 escondiendo secretos en sus pantallas de carga que se iba desbloqueando a medida que avanzabas. Eso cambió, así como la oferta de estrellas o pancartas anteriores que ya no se ven, informo Forbes.

En la Temporada 5, las pantallas de carga de la semana 8 y 9 comenzaron a distribuir pancartas ocultas en lugar de estrellas, lo que bajó la calidad del objeto. Sin embargo, esta semana, no hay estrella ni pancarta. Es posible que haya algún otro tipo de secreto, pero aún no se ha revelado.

El pequeño cubo púrpura que ha estado viajando por todo el mapa, muchos piensan que es el mismo mal, o algún tipo de portal en una versión malvada de Fortnite. Todavía no se sabe lo que significa eso para el juego.

Todo lo que se sabe sobre el cubo es que proviene del cielo, crea campos de baja gravedad en áreas donde quema glifos en los terrenos, y te asará si tratas de dispararle

Solo queda una semana en la Temporada 5 de Fortnite, y es probable que haya alguna mayor acción en el camino. La temporada 6 seguramente comenzará con algunos grandes cambios en el mapa, y sean lo que sean, tendrán que ver con este misterioso cubo, ya sea que vaya a nivelar Loot Lake o transportar todo el mundo a una dimensión alternativa.

Realmente hay muchas incógnitas en este punto, pero es probable que se empiecen a revelar más incógnitas pronto.

Worlds collide in Season 5! A viking ship, desert outpost, and ancient statues have appeared all over the island, changing the world of Fortnite. Hop in an ATK with your squad and uncover all new mysteries and locations.

New Season, New Battle Pass: https://t.co/zxorPaoiJb pic.twitter.com/uU8gCJ4OGx

— Fortnite (@FortniteGame) July 12, 2018