Familia hispana asegura que captó en video a un fantasma (VIDEO)

La familia Hernández cenaba tranquilamente cuando una cámara de seguridad en su hogar captó una imagen en movimiento que todavía no saben qué exactamente es y que sospechan que hasta es posible que nunca lo sepan con certeza porque lo que era no parece de este mundo.

Un reportaje de la televisora KRQE, de Nuevo México, mostró el extraño encuentro de los Hernández con lo inexplicable y la impactante imagen que da peso a su relato.

Los Hernández cenaban apaciblemente en el mostrador de la cocina de su hogar, en la ciudad de Clovis, Nuevo México, la pasada noche del martes. El televisor de la sala estaba conectado a la cámara de seguridad que apunta a la calle frente a la residencia.

Breanna Hernández contó a la televisora que su esposo se volteó hacia el televisor justo en el momento en que una silueta vaporosa, que parecía cubierta por una túnica y envuelta en tinieblas, caminaba frente a su casa.

El esposo se levantó y caminó hacia el televisor mientras se llevaba las manos a la cabeza. “¿Es eso una persona?”, preguntó para luego decir: “¡No, no, no. No puede ser!”, contó Breanna a la televisora.

“En cuanto lo vi se me pararon los pelos”, recordó Breanna. “Nunca había visto algo así”.

Breanna recordó que cuanto se mudaron a esa casa preguntó por el historial de la propiedad y que una persona le contó que antes había otra residencia, propiedad de un tío. Cuando el tío murió, derrumbaron aquella vivienda y construyeron la propiedad que habitan los Hernández.

Breanna dijo que su esposo ya creía en fantasmas y que le había expresado preocupación de si pudiese haber uno rondando la casa o el vecindario. Antes, ella no le hacía caso. Pero Breanna aseguró a la KRQE que desde la noche del martes es una firme creyente.