Las imágenes de una extraña criatura que circulan en internet han acaparado la atención debido a su aspecto “mitad humano, mitad animal”. El avistamiento ocurrió en Santa Fe, Argentina, según informó el portal digital Yahoo! Noticias.

En el video de YouTube aparece la figura de un animal que supuestamente mató a dos perros: un pitbull y un pastor alemán, lo que generó pánico entre los lugareños del poblado de Totoras.

“Extraña criatura asesinó a dos perros y causa temor en Santa Fe https://t.co/Frn9SpV3H0 “ 🙀 — Dana Fleyser (@DANAFLEYSER) April 17, 2018

Las reacciones en las redes sociales no demoraron y algunos lo compararon con una especie de camello debido a su cuello largo y pequeña cabeza. Otros aseguraron que se trata de un “demogorgon”, el monstruo fantástico de la serie Stranger Things o incluso del mismo “chupacabras”, según el sitio argentino Perfil.com.

“Vi uno en Vancouver en 2005, estaba cruzando un puente y nos encontramos con eso. Me quedé alucinado porque nos miró, se giró y comenzó a moverse como un canguro. No me encontré y espero no ver a uno de estos otra vez”, compartió un internauta, según Yahoo! News.

La foto del animal se volvió viral tan pronto fue subida a internet, aunque aún no se ha comprobado si es auténtica o si se trata de un montaje, como han señalado algunos internautas.

Con información de los medios Perfil.com y Yahoo! Noticias

ES TENDENCIA:

Desde su lanzamiento en 2015, MundoHispánico.com, una empresa de Cox Media Group, ha crecido rápidamente para convertirse en el destino digital de noticias nacionales e internacionales elegido por los hispanos. Le informamos acerca de todo lo que tiene que saber, para mantenerse al día. Además, contamos con segmentos dedicados a la moda, entretenimiento, finanzas, deportes y más. Encuentra nuestro canal en YouTube, con videos actuales del diario vivir.