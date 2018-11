Este 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre

Este lunes 19 de noviembre se conmemora una festividad poco conocida: el Día Internacional del Hombre.

Así como cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, la masculinidad también tiene una jornada en la que se busca resaltar a los hombres de todo el mundo.

Pero, ¿por qué se celebra el Día Internacional del Hombre? ¿Desde cuándo los hombres tienen un día? A continuación te dejamos una lista con datos clave acerca de esta festividad que, seguramente, no conocías.

El Día Internacional del Hombre tiene como objetivo principal resaltar una imagen positiva del hombre como parte de la sociedad, en temas como relacionados con la comunidad, matrimonio, cuidado de los niños y medio ambiente.

Asimismo, la fecha pretende generar conciencia sobre los temas de salud masculinos, por lo que cada año se dedica a un ámbito en específico, por ejemplo,homenajear a hombres y niños (2017), combatir el suicidio (2016) y expandir las opciones de los varones en reproducción (2015).

El Día Internacional del Hombre se entrelaza con otra jornada mundial especial, conocida como Movember, que desde 2003 se celebra en 21 países con el objetivo de impulsar una vida más saludable, feliz y duradera.

El evento, que estimula a los hombres a dejarse crecer el bigote, es impulsado por la fundación del mismo nombre que trabaja en la importancia de la salud masculina para prevenir enfermedades comunes como el cáncer de próstata o de testículos, problemas de salud mental, depresión o suicidio.

