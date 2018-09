Escuela incluye golpes con regla como medida disciplinaria

Una escuela chárter en Georgia ha restablecido los castigos con reglas como una medida disciplinaria para los estudiantes.

La The Georgia School for Innovation and the Classics en Hephzibah envió una carta a los representantes esta semana solicitando permiso para pegarle a sus hijos con una regla de madera, informó la estación local afiliada WRDW, de CBS.

“En esta escuela, nos tomamos la disciplina muy en serio”, dijo Jody Boulineau, el superintendente de la escuela, a la estación local.

“Hubo un tiempo en que el castigo corporal era una norma en la escuela y uno no tenía los problemas que tiene”, continuó Boulineau.

¿Cuántos padres aceptaron que golpeen a sus hijos con la regla en la escuela?

La escuela que abarca programas de educación que van desde el jardín de infancia al noveno grado dijo que hasta ahora han obtenido un poco más de cien formularios de “consentimiento para castigar con la regla”. Un tercio de los formularios recibidos de los padres han dado el consentimiento de la escuela para castigar físicamente a sus hijos.

“Es solo una herramienta más que tenemos en nuestra caja de herramientas disciplinarias que podemos usar”, dijo Boulineau.

“No hay obligación, no se requiere. Un padre puede darnos su consentimiento para usarlo como medida disciplinaria o puede negar el consentimiento”, agregó Boulineau.

De acuerdo con WRDW, los formularios que piden consentimiento dicen que un “estudiante será llevado a una oficina a puerta cerrada”. El estudiante colocará sus manos sobre sus rodillas o muebles y será golpeado en las nalgas con una regla”.

De acuerdo con el formulario obtenido por la estación local, un alumno será golpeado con la regla tres veces, como máximo.

“He escuchado desde “’genial, ya es hora’, estamos tan contentos de que esto vuelva a suceder, nunca deberían haberlo sacado de las escuelas'”, dijo Boulineau sobre las reacciones que ha recibido de los padres sobre el controvertido tema. Pero aseguró que también había escuchado hasta “’oh Dios mío, no puedo creer que estés haciendo eso'”.

Boulineau dijo que los estudiantes podrían enfrentar hasta 5 días de suspensión como un castigo alternativo si sus padres optan por no participar en la política de castigar con la regla.

“Honestamente siento que es algo que no va a usarse con mucha frecuencia”, agregó Boulineau. “A veces es solo una especie de amenaza de que se convierta en un elemento disuasorio en sí mismo”.

El castigo corporal en las escuelas ha sido prohibido en varios estados, pero sigue siendo legal en 19, señaló la estación local.

