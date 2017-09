Tras Harvey, encuentran extraña criatura en playa de Texas (FOTOS)

El huracán Harvey no sólo causó estragos en la gente, también en las criaturas marinas. Y es que la semana pasada, Preeti Desai de la Sociedad Nacional Audobon pidió ayuda en redes sociales para identificar a un misterioso especimen que encontró en una playa de Texas, informó Daily Mail.

El animal muerto aparentemente sin ojos, tenía una boca con dientes afilados y un cuerpo grande en forma de cilindro.

“De acuerdo, biólogos de Twitter, ¿qué diablos es esto? (Que fue) encontrado en una playa de Texas City, Texas”. Ese fue el mensaje que lanzó Preeti Desai en su cuenta al haberse topado con la criatura monstruosa.

La fotógrafa de vida silvestre, causó furor entre los usuarios que trataban de averiguar de qué se trataba: “Difícil de decir dada la posición y el nivel de descomposición, pero los dientes y la forma del cuerpo me hacen pensar que se trata de un tipo de anguila”, le dijo Andrew Thaler, científico marino y conservacionista.

Según Infobae otros hasta lo tomaron como broma: “Es un misterioso monstruo alienígena”, explicó David Shiffman, otro biólogo marino que lo tomó con gracia.

El sitio Earth Touch trató de explicar el fenómeno natural: “Parece ser de la familia de los Opichthidae, un grupo conocido también como las serpientes anguilas”.

Mientras que Kenneth Tighe, del Museo Nacional de Historia Natural Smithsoniano afirma que se trata de un Aplatophis chauliodus o la “anguila de colmillos”.

Según el portal este tipo de animales acuáticos habitan a entre 30 y 90 metros de profundidad y casi siempre permanecen ocultos, sin embargo Tighe piensa que también puede tratarse de otra clase de anguilas, las Congridae, ya que las tres especies de esta familia tienen colmillos semejantes.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh

— Preeti Desai🌿 (@preetalina) 6 de septiembre de 2017