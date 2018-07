En una escena que podría calificarse “de película“, cuatro personas robaron miles de dólares en equipos de una tienda Apple.

Y todo pasó en un parpadear de ojos: apenas 30 segundos les tomó a los delincuentes cometer el hecho.

El suceso ocurrió en el Fashion Fair Mall de Fresno, California, cuando en la tienda se encontraban numerosos clientes.

Tal como se aprecia en un video divulgado por la Policía de la ciudad, cuatro personas ingresaron a la tienda Apple y en cuestión de segunos tomaron laptops, celulares y otros productos que se encontraban en las mesas de exhibición.

Ante la mirada atónita de los compradores y empleados de la tienda, los ladrones se encargaron de “limpiar” los mostradores y salieron corriendo, sin que nadie los increpara o mucho menos, intentara detener.

WATCH as thieves run into an Apple store in Fresno, CA and in less than 30 seconds steal 26 items. Police say they took iPhones and laptops totaling $27,000. pic.twitter.com/XgDPu4YhN7

— CBS 4 News (@kgbt) July 11, 2018