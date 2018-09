Efemérides del 23 de septiembre: ¿qué pasó en un día como hoy?

Las efemérides de hoy incluyen a escritores, deportistas y músicos, entre otros. Un 23 de septiembre de 1930 nacía Ray Charles Robinson, conocido como el legendario Ray Charles, en la ciudad de Albany en el sureño estado de Georgia, en EE.UU.

Ray Charles. Fue cantante, pianista, músico y compositor. Debido a un glaucoma perdió la vista a muy temprana edad. Para cuando cumplió 7 años ya había quedado completamente ciego.

El 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas: este día es celebrado para crear conciencia sobre la compraventa y explotación sexual de niños y adultos.

Es también el día Internacional de las Lenguas de Señas.

Happy birthday to the boss, Bruce Springsteen! pic.twitter.com/9FfZPUATD5

Es también una efemérides el nacimiento de Julio Iglesias, un 23 de septiembre de 1943. Cantante de baladas, muy popular en los años ’70 y padre del reconocidísimo Enrique Iglesias, también músico.

El 23 de septiembre de 1988 nació el tenista argentino Juan Martín del Potro en la localidad de Tandil (provincia de Buenos Aires) Es considerado uno de los mejores tenistas argentinos de los últimos años, según informan medios locales. Fue campeón del US Open en 2009, ganó la Copa Davis en 2016, y las medallas de Bronce en los JJOO de Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016. Está cuarto en el ránking mundial de singles ATP.

También este día es el cumpleaños de Bruce Springsteen, que nació con el nombre de Bruce Frederick Joseph Springsteen, en la localidad de Long Branch, estado de New Jersey, en 1949. El músico, cantante y compositor de rock es conocido con el sobrenombre “The Boss” y lidera la banda E Street Band.

En cuanto a los fallecimientos, un 23 de septiembre de 1939 murió Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco de origen judío, que fue considerado como “el padre del psicoanálisis”.

It's @delpotrojuan 30th! 🎂

Let's all send Delpo a little birthday love and recognition for that 🚀 forehand! pic.twitter.com/8MU43psVap

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) September 23, 2018