Este viernes 27 de julio se verá el eclipse lunar más largo del siglo. Se podrá ver en su totalidad por una hora y 43 minutos y será parcialemente visible por 3 horas y 55 minutos.

Según en qué parte del mundo te encuentres, se podrá observar en forma parcial o total, informa Eclipse Wise.

1.Qué es un eclipse lunar

Durante un eclipse lunar o eclipse de luna, la sombra de la Tierra bloquea la luz del sol, que de lo contrario se refleja en la luna. Se produce un eclipse lunar total cuando la sombra umbral de la Tierra cubre por completo la luna, informa NASA.

2.Cuánto tiempo durará el eclipse lunar

El eclipse total durará 103 minutos, convirtiéndolo en el más largo del siglo XXI.

Los eclipses tienen 7 etapas. El eclipse total comenzará a las 3:30:15 pm ET, el máximo será a las 4:21:44 pm ET. y terminará a las 5:13:11 pm ET. Después le seguirán los procesos de penumbra, informa Time and Date.

3.Cuántos eclipses habrá en 2018

El eclipse del 27 de julio será el segundo eclipse de luna. El primero tuvo lugar el 31 de enero y dio paso a una súper luna azul “Super Blue Blood Moon”. Esto ocurrió cuando la luna llena pasó a través de la sombra de la Tierra para un eclipse lunar total y emitió un tono rojizo.

4.Cómo se ven

Los eclipses lunares pueden ser visibles desde cualquier lugar en el lado nocturno de la Tierra, si el cielo está despejado. Desde algunos lugares, todo el eclipse será visible, mientras que en otras áreas la Luna se levantará o se establecerá durante el eclipse.

A diferencia de los eclipses de sol, los eclipses de luna se pueden ver a simple vista, sin necesidad de protección extra para los ojos, debido a que la radiación no es alta, informa Óptica2000.

5.Dónde se podrá ver

Será visible en gran parte de Australia, Asia, África , Europa y partes de América del Sur. Lamentablemente, no se verá en Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica.

Según NASA, en EE.UU. recién se verá un eclipse lunar en julio de 2020.