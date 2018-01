La luna proveerá un inusual espectáculo esta semana. El miércoles, la mayoría del mundo podrá ver no solamente una luna azul y una superluna, sino también un eclipse total de luna. No ha habido un espectáculo triple tal desde 1982 y el próximo ocurrirá en el 2037.

El eclipse se verá mejor en la mitad occidental de Estados Unidos y Canadá antes de que la luna se ponga en las primeras horas del miércoles y en Asia al salir la luna por la noche.

La luna azul es la segunda luna llena en un mes. Una superluna es una luna llena particularmente cercana a la Tierra. El eclipse total de luna da al satélite un tono naranja.

Aquí te presentamos cuatro datos importantes que tienes que saber de los fenómenos astronómicos.

1. Superluna

El término “superluna” se refiere a una Luna que está llena cuanto se encuentra en el punto más cercano en su órbita alrededor de la Tierra. “La órbita de la Luna es muy alargada y en ocasiones cuando la Luna es llena coincide que está cerca de nosotros”, explicó a BBC Mundo el científico mexicano Francisco Diego. La superluna del 31 de enero será la tercera de lo que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) denomina una trilogía de superlunas, ya que el fenómeno también tuvo lugar el 3 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018.

2. Luna azul

Se le llama Luna Azul porque es la segunda Luna Llena de un mismo mes, fenómeno que ocurre una vez cada tres años, aproximadamente.

3. Eclipse lunar

El 31 de enero la Tierra, el Sol y la Luna se alinearán, dando lugar a un eclipse lunar total. “La Luna llena va a coincidir con el momento en que la Luna entra en la sombra de la Tierra produciéndose un eclipse”, dijo Diego. En Estados Unidos el eclipse será visible antes del amanecer del 31 de enero, pero también podrá ser observado en Asia, Australia, Nueva Zelanda y este de Rusia. Sin embargo, en gran parte de América del Sur, África y Europa Occidental el eclipse total no será visible.

4. “Luna de sangre”

Se le denomina Luna de Sangre porque el satélite se pintará de rojo en un eclipse total lunar.

El eclipse lunar tendrá una duración de tres horas y 23 minutos, y se verá en su máximo esplendor en las islas del Océano Pacífico.

Fuente: Enrique Pérez García, asesor de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa / NTX / NASA