Dragon Ball Super: 3 datos que debes saber sobre esta serie

El capítulo 131 de Dragon Ball Super ha sido el más esperado de toda la temporada, un capítulo que prometía un impactante desenlace de la pelea entre Goku y Jiren que decidiría el futuro de todos los universos.

Dragon Ball Super es la quinta serie que sale del anime Dragon Ball. El manga se creó en 1984 y su última publicación fue en 1995. El primer anime de la serie salió al aire el 26 de abril de 1989 y tuvo fin después de 291 episodios en 1996. De ahí salieron las versiones: Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai y la más reciente, Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super es la única serie aparte de la original que tuvo una serie impresa (manga) antes de la audiovisual (anime) y lleva tres volúmenes en cerca de tres años.

El capítulo final “¡La milagrosa conclusión! ¡Adiós, Goku! ¡Hasta que nos veamos de nuevo” generó revuelo en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más populares en Twitter.

La popularidad de la serie en Latinoamérica llevo a que incluso su transmisión se diera en pantallas gigantes para que nadie se perdiera el capítulo final.

YEAHH!!!! THIS IS HOW YOU DO IT!! MEXICO!! #DragonBallSuper131 #DragonBallSuper pic.twitter.com/DyqAvUw6LD

