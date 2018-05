Con un diseño alegórico a los dibujos de los niños para sus mamis, el Doodle de hoy está dedicado al Día de la Madre el 13 de mayo. Estados Unidos y muchos otros países del mundo celebran cada año el segundo domingo de mayo para honrar el amor incondicional que una madre siente y expresa por sus hijos.

En este día es todo dedicado a ellas y cualquier detalle será valorado por una mamá, desde un café hasta un regalo o invitación a una comida donde ella no cocine. Ellas son el cimiento de las familias y hoy es bueno recordar el papel y la importancia de la madre en la vida de un niño o niña.

Aquí hay algunas citas inspiradoras para compartir con su madre, cortesía de psicoactiva:

1. Todo lo que soy y espero ser, se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. Abraham Lincoln

2. Una madre perdona siempre; ha venido al mundo para esto. Alejandro Dumas

3. Para el hombre que tuvo una buena madre, son sagradas todas las mujeres. J. P. Richter

4. Madres, en vuestras manos tenéis la salvación del mundo. León Tolstoi

5. La fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza. Barbara Kingsolver.

6. Me di cuenta de que cuando miras a tu madre, estas mirando al amor más puro que conocerás jamás. Mitch Albom

7. Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es el corazón de una madre. Bersot

8. Una madre es alguien a quien pides ayuda cuando te metes en problemas. Emily Dickinson

9. La naturaleza ha preparado mejor a las mujeres para ser madres y esposas, que a los hombres para ser padres y maridos. Los hombres tienen que improvisar. T. Reik

10. Los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños duermen profundamente en ellos. Víctor Hugo

11. Me gusta cuando mi madre me hace reír. Y me gusta más cuando yo la hago reír a ella. Adriana Trigiani

12. El único amor en que realmente creo es en el amor de una madre por sus hijos. Karl Lagerfeld

13. Cuando eres una madre, nunca estas sola en tus pensamientos. Una madre siempre piensa dos veces, una por sí misma y otra por su niño. Sophia Loren

14. Mi madre me sonrió. Su sonrisa me abrazó. RJ Palacio

15. Independientemente de que seas famoso o no, nunca tendrás un fan más grande que tu madre. Linda Poindexter

16. Me di cuenta cuando miraba a su madre, buscaba el amor más puro que nunca existirá. Mitch Albom

17. El amor de una madre es el combustible que permite a un humano normal hacer lo imposible. Marion C. Garretty

18. El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás perdón. Honoré de Balzac

19. El momento en que nace un niño, es el momento en que nace una madre. Nunca existió antes. La mujer existió, pero la madre nunca. Rajneesh

20. Mi madre tenía una gran cantidad de problemas conmigo, pero creo que lo disfrutó. Mark Twain