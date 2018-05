El Doodle de hoy que se publicó en México, más no en Estados Unidos, lo dedicó Google al escritor y ensayista mexicano Alfonso Reyes en celebración de lo que sería sus cumpleaños 129.

Reyes nació en Monterrey el 17 de mayo de 1889, aunque su educación se desarrolló principalmente en la Ciudad de México, en donde estudió las obras de intelectuales y filósofos, antes de decidirse por leyes.

Durante sus estudios, escribió La cena, una de las primeras y más influyentes piezas del surrealismo mexicano.

“El doodle conmemora dicho relato, el cual sigue una narración circular, donde la acción comienza y termina al mismo tiempo”, indicó Google en un blog.

Diplomático sí, político no

Muchos de sus amigos insistieron en que era natural en español y deberían seguir una carrera en política, pero él no siguió sus consejos. Una vez le presentaron una oferta para enseñar, pero él también la rechazó. Estaba más interesado en la estética de Benedetto Croce.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump defiende en una corte de apelaciones fin de DACA

El mexicano se convirtió en un diplomático en el extranjero. Viajó a Francia, España, Argentina y Brasil, después se instaló en España para dedicarse a la escritura y la enseñanza.

Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, fundó el Colegio Nacional y presidió la Casa de España en México, que más tarde se convertiría en el Colegio de México.

El escritor fue nominado para el Premio Nobel de Literatura en cinco ocasiones, y aunque nunca llegó a recibirlo, se hizo acreedor a preseas como el Premio Nacional de Literatura y el de Literatura Manuel Ávila Camacho.

Reyes continued to write until the end of his life. His work earned him five nominations for the Nobel Prize in Literature.

¡Feliz cumpleaños, Alfonso Reyes!

ES TENDENCIA: