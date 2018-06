Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, un evento global liderado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como cada año se organiza en torno a un tema y este año el tema es “sin contaminación por plástico”, haciendo un llamado a la población a reducir el consumo de plásticos para evitar la contaminación.

A continuación te presentamos siete consejos para utilizar menos plástico y acabar con la contaminación del medio ambiente, con información de la Fundación Aquae.

Rechaza los alimentos o bebidas en envases de plástico de un solo uso.

Aunque no todos los plásticos son reusables, hay envases de plástico que sí se pueden volver a usar, ya que no todos los envases de plástico están hechos del mismo material.

