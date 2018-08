Día Internacional del zurdo: 5 datos curiosos sobre los ‘lefties’

Hoy es el Día Internacional del zurdo y aunque sea zurda una parte minoritaria de la población mundial, es algo que todavía llama la atención.

Desde el año 1976 este día se celelebra en todo el mundo, para desterrar prejuicios y concientizar sobre las dificultades que tienen quienes usan su mano izquierda o también su pie, informa MinutoUno.

1.Día Internacional del zurdo ¿es verdad que tienen ventaja en los deportes?

Si, es cierto para el fútbol, el boxeo y el tenis. Es que son minoría y al estar acostumbrados a competir contra diestros, tienen una experiencia diferencial. Pelé, Maradona y Nadal son zurdos, informa MinutoUno.

2.Hay una tienda para zurdos

Está en Londres y se llama Anything Left-Handed. Abrió en 1968, vende objetos exclusivamente para zurdos y su dueño es Ned Flanders. Actualmente realiza ventas al público vía Internet, informa Perfil. Tiene tijeras, sacacorchos y lapiceras, entre otros artículos.

3.Famosos zurdos

Varios expresidentes de EE.UU.: Barack Obama, Bill Clinton y John F.Kennedy. En la música: Lady Gaga, Sir Paul McCartney y Gustavo Cerati. En el fútbol: Diego Armando Maradona, Marcelo Ríos, Lionel Messi y Pelé. En la historia: Napoleón Bonaparte y Leonardo Da Vinci. En la actuación: Marilyn Monroe, Robert De Niro, entre otros, según informa CNN Chile.

4.Los zurdos son minoría

Entre el 7 y el 10% de la población mundial es zurda, aunque hay estimaciones del 25%. Al parecer habría más zurdos hombres que mujeres, según reporta La Nación.

5.Ni brujerías ni desarrollo excepcional del cerebro, sí mayor adaptación

En la Edad Media se creía que los zurdos tenían alguna relación con la brujería. En varias culturas se habla de la demonización del lado izquierdo. Esto es un mito.

Al parecer los zurdos tampoco son más inteligentes que los diestros. Lo que sí tienen es un poder de adaptación mayor por vivir en un mundo hecho a medida para diestros, según reporta Perfil.