Día Internacional de las Familias: 5 datos curiosos sobre este día

¿Cuando lograremos erradicar la brecha de género? Aunque ya se han logrado importantes avances hacia la igualdad entre mujeres y hombres, aún debemos derribar grandes barreras para la plena equidad. Los #ObjetivosMundiales de la ONU son la hoja de ruta. En concreto el objetivo número 5 se refiere a la igualdad de género. Este plan de desarrollo comprende 17 objetivos que los países se han comprometido a cumplir, de aquí a 2030, destinados a erradicar la pobreza, la desigualdad y luchar contra el cambio climático, entre otros. Infórmate de que se trata y exige a tu gobierno que los cumpla. . 📷: UNDP Perú #ObjetivosMundiales #Agenda2030

