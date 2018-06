El Día del Padre se celebra en más de un centenar de países alrededor del mundo, aunque en todos recibe el mismo nombre, no siempre se celebra en la misma fecha.

Sin embargo, la mayoría de los países (más de 30) lo celebra el tercer domingo de junio, como es el caso de Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Afganistán, Canadá, Perú, Irlanda o Francia, entre otros.

5 datos curiosos del Día del Padre

1. La hija de un viudo fue quien originó la celebración

La historia del Día del Padre se origina en 1909. La iniciativa partió de una joven llamada Sonora Smart Dodd, que vivía en Spokane, una ciudad del noroeste de Estados Unidos. Mientras escuchaba el sermón del Día de la Madre en la iglesia a la que acudía, Smart pensó que su padre también merecía ser honrado un día. Su papá era un veterano de guerra viudo que había sacado adelante a seis hijos y una granja.

Smart escaló su petición a las autoridades de Spokane y propuso festejarlo el 5 de junio, día del cumpleaños de su padre, aunque, al final, la fecha elegida fue el tercer domingo de ese mes. Así, el 19 de junio de 1910 Spokane celebró el primer Día del Padre de la historia.

2. Una guerra popularizó más la fecha

El Día del Padre se convirtió en ley en 1972. Y se hizo más popular durante la Segunda Guerra Mundial , cuando se utilizó el día para honrar a las tropas que sirven en la guerra.

3. Muchos países lo celebran en otras fechas

Otros países tienen su propio día designado. Por ejemplo, en Tailandia, el Día del Padre se establece con el cumpleaños del rey actual. El 5 de diciembre es el cumpleaños del rey actual, Bhumibol Adulyadej (Rama IX). En algunos países católicos se celebra el día de San José, el 19 de marzo.

4. Cada país lo celebra a su modo

En los países americanos la fecha se celebra generalmente visitando al padre y dándole un regalo. Muchas veces se hace una comida en casa o se sale a un restaurante.

En Alemania, el Día del Padre, o Männertag (día de los hombres), se celebra emborrachándose con cerveza y disfrutando de comida regional. La policía y los servicios de emergencia están en alerta máxima durante el día y algunos grupos han pedido la prohibición de esta fiesta.

Los italianos aprovechan su ‘Festa del Papà’, también es el 19 de marzo, para preparar grandes comilonas, a veces en la plaza principal de sus pueblos y ciudades.

Mientras que en Corea se celebra el 8 de mayo con planes en familia y el regalo por excelencia es un clavel.

En Tailandia, el Día del Padre se establece con el cumpleaños del rey actual. Actualmente es el 5 de diciembre con el cumpleaños del rey Bhumibol Adulyadej. En algunos países católicos se celebra el día de San José, el 19 de marzo.

5. Es la quinta celebración del año en cuanto a consumo

En Estados Unidos se espera un gasto $13 mil millones de dólares, indica Entrepreneur. Es decir, un promedio de $116 dólares por persona. Eso sería 38% menos de lo que se gasta en el Día de la Madre en Estados Unidos. Y el regalo favorito siguen siendo las corbatas y herramientas en segundo lugar.

Con información de El País, Entrepreneur, Curiosidades y El Informativo.

