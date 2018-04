Día del Idioma Español: ¿Cuándo y por qué se celebra?

Hoy lunes 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español, en honor al famoso escritor español Miguel de Cervantes Saavedra.

Según la Organización de las Naciones Unidas(ONU), es considerada la segunda lengua más hablada en el mundo por las personas, después del chino mandarín.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes que tienes que saber sobre el Día del Idioma Español, con información de la ONU.

El Día del Idioma Español es un homenaje al gran escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes contribuyó al engrandecimiento de la lengua española con su libro “El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”. Este libro es considerado la obra cumbre de la lengua española y una de las más traducidas.

Según la ONU, el objetivo del día es divulgar “la historia, cultura y el uso del español como idioma”, que cuenta con más de 450 millones de hispano hablantes en el mundo según EcuRed.

En 2010, la ONU decidió celebrar su diversidad cultural y multilingüismo a través del establecimiento de los “Días de las lenguas” para los idiomas oficiales. Dentro de los cuales se encuentra el español, francés, chino, inglés, ruso y árabe. Las fechas se eligieron por su simbolismo o importancia histórica para cada uno de los idiomas.

