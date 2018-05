El Día de las Madres es sin duda una fecha muy importante para la mayoría de los mexicanos que lo celebran el 10 de mayo. Esta fecha sirve para recordar y agradecer a las madres todo lo que hacen por sus hijos. Por eso, ¡sorprende a mamá con una frase del Día de las Madres que la haga sentir especial!

A continuación te presentamos 10 frases célebres que puedes dedicarle a tu mamá este Día de las Madres.

1. George Washington

“Mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy, se lo debo a mi madre. Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y física que recibí de ella”. – George Washington

2. Agatha Christie

“El amor de una madre por un hijo no se puede comparar con ninguna otra cosa en el mundo. No conoce ley ni piedad, se atreve a todo y aplasta cuanto se le opone”. – Agatha Christie

3. Sophia Loren

“Cuando eres una madre, nunca estas sola en tus pensamientos. Una madre siempre piensa dos veces, una por sí misma y otra por su niño”. – Sophia Loren

4. Stevie Wonder

“Mi mamá fue mi mejor maestra. Me enseñó a tener compasión, a amar y a no tener miedo. Si el amor es dulce como una flor, mi madre es esa dulce flor del amor”. – Stevie Wonder

5. Erich Fromm

“El amor de la madre significa dicha, paz, no hace falta conseguirlo, ni merecerlo”. – Erich Fromm

6. Honoré de Balzac

“El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás perdón”. – Honoré de Balzac

7. Facundo Cabral

“De mi madre aprendí que nunca es tarde, que siempre se puede empezar de nuevo; ahora mismo le puedes decir basta a los hábitos que te destruyen, a las cosas que te encadenan, a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida por el camino perdido”. – Facundo Cabral

8. Marion C. Garretty

“El amor de madre es el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible”. – Marion C. Garretty

9. Jalil Gibran

“Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano”. – Jalil Gibran

10. Charles Paddock

“El amor de una madre no contempla lo imposible”. – Charles Paddock