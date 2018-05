Día de las Fuerzas Armadas de EE. UU.: 5 datos patriotas para celebrarlo

El 19 de mayo es el Día de las Fuerzas Armadas de EE.UU. Aunque muchos lo verán como un sábado común, ya que se trabaja normalmente, es importante saber que se honra a todos aquellos que sirven en las FF.AA. del país, en la paz y en la guerra.

Para conocer más sobre este día que se conmemora el tercer sábado de mayo, año tras año, te contamos 5 aspectos que harán tu celebración más patriota.

En agosto de 1949 el entonces Secretario de Defensa, Louis Johnson decidió las creación de un día para celebrar y honrar a todos los miembros de las fuerzas armadas, sin importar la rama: Ejército, Cuerpo de Marines, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Costera, según explica el sitio del Departamento de Defensa de EE.UU.

Hay diversos eventos en todo el país, y éstos pueden incluir exhibiciones militares multiservicio en áreas abiertas al público, actividades educativas que enseñan a los niños sobre las fuerzas armadas. También desfiles y celebraciones locales como grupos de motociclistas con el lema “Support the troops” en caravanas, según timeanddate.com.

#ArmedForcesDay was established for citizens to come together and thank our military members for their service in support of our country. pic.twitter.com/CZgj3xoNnj

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) May 20, 2017