Día de la Santa Cruz: ¿Por qué se celebra a los albañiles en este día?

#Argentina: Comienza tradicional celebración a la Cruz de Los Milagros. La Arquidiócesis de Corrientes (Argentina) celebrará este 3 de mayo la fiesta de la Santísima Cruz de los Milagros que, según cuenta la historia, fue un hito fundacional de la ciudad. El conquistador español Juan Torres de Vera y Aragón llegó a la zona y fundó en 1588 la ciudad de Vera, actual ciudad de Corrientes. Allí levantó una cruz de madera como expresión de la fe que impulsaba sus acciones. El lugar fue atacado e incendiado por aborígenes y solo la cruz se salvó del fuego. Por este incidente fue llamada “del Milagro". La cruz de madera urunday mide unos tres metros de alto y es conservada junto a cinco retablos que datan de 1920 en el templo de la Santísima Cruz de los Milagros. Lee la nota completa en www.aciprensa.com #IglesiaCatólica #Rosary #IglesiaCatólica #CatolicosDelMundo #latinoamericacatolica #InstaCatholic #Catholic #CatholicChurch #religious #religiouslife #santidad #spirituality #spiritual #PopeFrancis #Catholicism Foto: Facebook Cruz de los milagros

