Hoy 63 países del mundo celebran el Día de las Madres, incluyendo Estados Unidos y varios países de América del Sur. Una comida especial donde ella no trabaje es una buena idea para celebrar la merecida festividad y luego ¿qué mejor que una película dedicada al tema de las madres?

Escoge entre esta lista de buenas películas clásicas y modernas para ver en Netflix seleccionada por el sitio Ellen. ,

7 películas para ver con tu mamá

1 ‘Mi vida sin mí’ (2003)

Bajo la dirección de Isabel Coixet, Sarah Polley y Mark Ruffalo rodaron la película sobre una joven madre a la que le diagnosticaron un cáncer de útero terminal que solo le permitirá vivir dos meses. Entonces, hace una lista de todas las cosas pendientes que tiene por hacer e intenta organizar cómo será su vida y la de su familia después de que fallezca (hasta intenta buscarle una ‘novia’ a su pareja).

2. ‘Brave (Indomable)’ (2012)

Mérida se convirtió en la primera heroína de Pixar y lo hizo con un carácter rebelde, prefiriendo ser arquera a asumir los típicos deberes de una princesa. El argumento de la película va estrechando la relación entre ella y su madre, que por un hechizo acabará convertida en un oso. Mérida la va la salvar, sí, pero ambas dejarán claro que su personalidad se aleja mucho de las clásicas mujeres Disney.

3. ‘Boyhood. Momentos de una vida’ (2014)

Es una historia de la evolución de un niño, en paralelo a la de su madre, ¿por qué ella no debía conseguir una nominación a actriz protagonista? Richard Linklater narró con rodaje realizado en tiempo real diez años de la vida del pequeño Mason, que empiezan con su mudanza a Houston, y en la que se funden miedos, peleas, amigos, colegios y una relación de lo más especial con su madre.

4. La fuerza del cariño (1983)

Nada menos que cinco Oscar se llevó esta película de James L. Brooks en la que Shirley McLaine y Debra Winger hacen de madre e hija, con una relación difícil que la cinta narra durante varios años. El vínculo entre ambas, dos personas con una búsqueda intensa y permanente del verdadero amor, se complica cuando una de ellas es diagnosticada con un cáncer terminal. La interpretación de ambas es magistral, y al dúo protagonista se les une un brillante Jack Nicholson.

5. ‘Todo sobre mi madre’ (1999)

El Oscar con el que Penelope Cruz llamó al escenario a “¡Peeeeeedro!” Almodóvar fue el de Mejor Película Extranjera que se llevó este enorme drama en el que la madre, y el eje del filme, corresponde a la inmensa Cecilia Roth. El manchego, muy dado a la historia de mujeres y a los dramas con lazos familiares de por medio, hizo en 1999 esta hermosa película sobre una madre soltera que pierde a su hijo en un accidente. A pesar de su fallecimiento, sigue muy presente en una narración hermosa, doliente y equilibrada, que el propio Almodóvar dedicó a su progenitora.

6. ‘Mary Poppins’ (1964)

Una de las grandes películas infantiles de todos los tiempos tiene a una de las madres de ficción más divertidas de la historia del cine: la divertida sufragista Mrs. Banks. ¿Quién no ha entonado alguna vez aquello de “Nuestras dignas sucesoras / cantarán al ser mayores / por fin vota la mujer”? Hemos visto tantas veces el filme que no hemos interiorizado el papel de Glynis Johns, una luchadora a la que no le importa dejar a sus hijos en manos de una niñera (es la única que tiene ojos y que defiende a Poppins, por cierto) mientras ella se va a pelear por los derechos de la mujer. Y todo, a principios del siglo XX.

7. ‘Sirenas’ (1990)

Cher, Winona Ryder y Christina Ricci: ¿algo puede ir mal con este reparto? Las madres solteras han dado mucho de sí en el cine, y esta bonita película es otro buen ejemplo. En este caso, la progenitora está bastante pasada de rosca, se muda de un lugar a otro y su vida sentimental es un caos, da igual cómo seas como hija que ella siempre se va a llevar el protagonismo. Un drama con algo de comedia sobre los vínculos familiares que te mantendrá en tensión hasta el final.