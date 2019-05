Día de decir algo bonito: ¿Por qué se celebra un día tan tierno?

¿Por qué se celebra un día tan tierno? Te contamos cómo puedes disfrutar de Decir Algo Bonito o National Say Something Nice Day

Descubre la historia de este día que se remonta desde 2006

Inicia el mes de junio con una actitud diferente y mejora tu entorno y la forma de tratar a los demás

El inicio del mes de junio puede ser algo genial si te lo propones. El primer día del sexto mes del año se conmemora en Estados Unidos, el Día Nacional de Decir Algo Bonito, y es que tiene el propósito de “contrarrestar la intimidación y la falta de civismo y cortesía común que está creciendo entre las personas en el mundo de hoy”.

#SaySomethingNiceDay es la etiqueta que se posiciona en las redes sociales, como parte de la celebración.

TE PUEDE INTERESAR: 15 frases sobre ángeles protectores para guardar en tu alma

Según NationalDayCalendar, la historia de este día se remonta al 2oo6, cuando el alcalde Keith Summey, de North Charleston, Carolina del Sur, proclamó el 1 de junio como el Día de Say Something Nice, en “reconocimiento a los esfuerzos de comunicación del especialista fundador del Dr. Mitch Carnell. Carnell es también el autor de Say Something Nice: Be a Lifter at Work. La Convención Bautista del Sur y el Presbiterio Charleston-Atlántico se unieron a Carnell para establecer el día”.

Así que ahora que sabes la razón de esta sencilla fiesta, comparte frases tiernas con tu pareja, familiares, compañeros de trabajo, amigos y hasta con desconocidos que puedas alegrarles el día con un cumplido.

Cómo decirle algo bonito a tu pareja

Levantarte con buen pie y una gran sonrisa es primordial. Recuérdale el motivo por el que siguen juntos y la felicidad que te genera su presencia y compañía. Sé honesto y comparte con esa persona especial el Día de decir algo bonito o tierno.

Frases tiernas para tus familiares

Si los tienes cerca, coméntales lo bien que se ven o lo mucho que los quieres. En caso de que vivas lejos de tu familia, llámalos y recuérdales cuánto los extrañas y cuánto quisieras tenerlos a tu lado. Una buena relación familiar, llena de amor y confianza es fundamental para la salud mental y psicológica del ser humano.

ES TENDENCIA:

<!–nextpage–>

Amigos: la familia escogida con la que puedes celebrar el Día de decir algo bonito

Una persona feliz tiene al menos un amigo con quien compartir la felicidad y la tristeza. No por nada, Aristóteles dedicó esta frase a esas personas especiales: “¿Que es un amigo? Una sola alma habitando en dos cuerpos”. Envíales un mensaje, dedícales una llamada o cíta a alguno de tus compañeros y resalta sus virtudes.

ES TENDENCIA:

<!–nextpage–>

Para celebrar el Día de decir algo bonito a tus compañeros de trabajo

A veces pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestra propia casa o incluso compartimos más con ellos que con nuestra familia, amigos y/o pareja. “Te ves bien este día”, “Hoy luces más radiante”, “Eres muy organizado”, “Haces un trabajo estupendo”, entre otras, pueden ser unas frases para compartir durante este día de decir algo tierno y bonito.

Este día puede ser un maravilloso ejercicio para agradecer la vida y recordarnos a nosotros mismos lo bueno de esparcir bondad y amabilidad. Contagia a los demás con estas iniciativas.