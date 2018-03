Luego del segundo video de Deadpool 2 lanzado esta semana pudimos conocer más detalles sobre la película y sus nuevos personajes que incluyen miembros del equipo X-Force.

Zazie Beetz será la encargada de interepretar a Domino, la mutante mercenaria manipuladora del equipo X-Force en Deadpool 2. Neena Thurman ha sido durante mucho tiempo un aliado de Cable, que lo acompaña desde sus días de Six Pack hasta el equipo de operaciones ocultas de los X-Men. Ella es una tiradora excepcional con poderes mutantes que puede rebotar una sola bala sobre múltiples superficies para golpear el tiro al blanco. Además, también es experta con reflejos y agilidad mejorados, reportó CBR.

Surge es un mutante japonés llamado Noriko Ashida, que en esta ocasión estará interpretada por Shioli Kutsuna’s, que manifestó poderes basados en la electricidad. Ella puede absorber la electricidad pura a su alrededor para liberar una carga completa, ya sea en forma de pernos eléctricos o a través de medios físicos. Además, tiene una aceleración sobrehumana que mejora su velocidad de carrera (o habla). Las imágenes del trailer muestran a Kutsuna electrificando su cadena de meta. El símbolo X en su manga la ubica claramente como miembro de los X-Men, reportó CBR.

