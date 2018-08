El videojuego Fortnite es el más popular en el mundo y sus 10 millones de jugadores están viviendo una decepción con el servidor caído.

A las 4:00 am EST del jueves Fortnite envió un tuit para confirmar que los servidores bajarían a esa hora, y la razón sería el lanzamiento del Patch v5.30.

Para la adición, los servidores Fortnite se apagarán por completo mientras se actualiza el parche, aunque a través de las redes sociales, se conoció que los jugadores fueron desconectados 20 minutos antes.

Downtime has started for the v5.30 update. Discover what to expect in this week’s Patch Notes: https://t.co/X7eFIuJAPR

— Fortnite (@FortniteGame) August 23, 2018