Creyó haber hallado un buen lugar para su olla exprés y ése fue su gran error

Al principio, fue un caos. Las autoridades del aeropuerto Newark Liberty International ordenaron la evacuación inmediata del Terminal A. Miles de personas tuvieron que salir a toda prisa, con la molestia adicional de cargar o llevar a rastras su equipaje. Muchos perdieron sus vuelos.

Ese sábado, hace ya una semana, todo resultó en una falsa alarma, afortunadamente. El objeto que levantó las sospechas primero de un empleado de la línea aérea American Airlines y luego de un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) era una simple olla exprés, diseñadas para cocinar guisos pero no para paralizar un aeropuerto.

Pero, ¿quién la dejó ahí? ¿Habrá sido con el propósito mismo de generar caos o alarma?

Esa parte del misterio ya quedó dilucidada, explicó la televisora WLS-T, canal 7 de Chicago, parte de la cadena ABC.

Un hombre se mudó de Nueva Jersey a Texas y decidió llevarse en el vuelo todo lo que pudo. Eso incluyó utensilios de cocina y más específicamente su olla exprés.

Su plan original era llevársela como equipaje de mano y ponerla sobre su asiento mientras volaba a su nueva vida en Texas. Pero era una olla exprés grande y le dijeron que no se la podía llevar de equipaje de mano.

Sí podía ir dentro del avión y, según le contó después a las autoridades, el hombre, cuyo nombre no fue revelado, se lo pensó y decidió que no valía la pena. Quizás pensó que causaría menos molestia comprarse una nueva en Texas. Así que decidió deshacerse de su olla exprés y, como es natural en decisiones de ese tipo, decidió desecharla en un contenedor de basura.

Pero era una olla exprés grande y no cupo por la abertura del contenedor de basura. Es posible que el tiempo apremiara. El hecho es que el hombre decidió dejarla dentro de una bolsa de papel de estraza al lado del contenedor de basura.

Ahí fue que la encontró el empleado de American Airlines y el agente TSA, desatándose de inmediato una emergencia que alteró los planes de viaje de miles de personas y que alcanzó los noticiarios nacionales.

Los aeropuertos están llenos de cámaras de vigilancia y el de Newark no es una excepción. Las cámaras captaron al hombre con su olla exprés dentro de la bolsa de papel de estraza en todo su trayecto del mostrador de la línea aérea al contenedor de basura. Al día siguiente, agentes federales le hicieron una visita a Texas.

El hombre contó a los agentes los hechos que luego fueron informados a los medios de comunicación y que aquí se narran.

Las autoridades no vieron intención criminal y aparentemente el asunto no tendrá consecuencias mayores.

EXCLUSIVE: the pressure cooker TSA Union says was found in brown bag curbside unattended at #newarkairport. Passengers describe confusion. pic.twitter.com/38vIxAYtCY

— CeFaan Kim (@CeFaanKim) May 28, 2017