Crea muñeca inspirada en la Virgen de Guadalupe para ayudar a su hijo

Leslie Guzmán comenzó su negocio buscando una alternativa para poder pagar un tratamiento médico para su hijo mayor, quien sufre de la progresiva ‘Distrofia Muscular de Duchenne’, reportó el programa Despierta América.

Tratando de generar ingresos y mantener las tradiciones mexicanas entre sus hijos, Guzmán decidió crear a Lupita.

La muñeca que creó a imagen y semejanza de la Virgen de Guadalupe se ha convertido en un producto que promueve fe, esperanza y union entre los más pequeños.

La enfermedad de su hijo la motivó a convertirse en empresaria y crear una muñeca de amor llamada 'Lupita' https://t.co/SBhIcsWHDx pic.twitter.com/xHgH7KtHFZ — Despierta América (@despiertamerica) December 13, 2018

El libro de Lupita con historias en inglés y español trae relatos que reflejan la cultura y los valores de México. Además, anima a los niños a aceptar las diferencias, celebrar otras culturas y creencias, y a ser obedientes.

En entrevista a Kikstarted, la autora de Lupita, Guzmán, dijo que “durante las vacaciones, tenemos la tradición Elf on the Shelf Tradition (TM) y otras tradiciones similares como el Mensch on the Bench (TM). Inspirado por estos, quería crear una tradición para los hispanos que celebre nuestra herencia”.

Al describir el libro, la Guzmán agregó: “¡El libro de cuentos de Lupita cuenta la historia de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Diego, y los milagros que sucedieron! ¡Lupita estuvo allí para presenciarlo todo y hoy puedes ver el milagro, la Tilma original con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México! El libro de cuentos cuenta cómo Lupita recibió una misión especial de Nuestra Señora de Guadalupe”.

