Cómo encontrar pareja con la ayuda del arcángel Chamuel

Página

1 de 3

Geovana Aispuro, coach intuitiva de vida, comparte el mensaje del arcángel Chamuel, encargado de fomentar en los seres humanos la gratitud hacia Dios.

intuitiva de vida, comparte el mensaje del arcángel Chamuel, encargado de Si estás en la búsqueda del amor, pero no has tenido suerte, te presentamos algunos consejos.

Descubre por qué las energías similares se atraen.

Hoy los ángeles, especialmente el arcángel Chamuel, quieren hacer llegar este mensaje para ti que te ayudará a encontrar a tu pareja ideal. Recuerda que los mensajes no son personalizados porque todos vivimos en una frecuencia de unidad, pero siempre acuden a la conciencia de quien lo está necesitando.

Este mensaje tiene que ver con el amor. La pregunta es: ¿Por qué sufres por amor? El amor es una frecuencia, es un estado muchas veces mental, pero cuando lo empiezas a sentir en tu corazón no hay manera de que te sientas en soledad.

Sin embargo, lo opuesto al desamor es aquella energía gracias a la cual te sientes muy triste porque no encuentras quien te ame. El problema en estos casos quizás tenga relación con memorias pasadas, por ejemplo, que consideres que no fuiste lo suficientemente amado por tus padres. No obstante, debes saber que todo esto no tiene que ver más que con tu percepción.

TE PUEDE INTERESAR: Arcángeles principales: Aprende sus funciones y cómo invocarlos

Además, ten en cuenta que las energías similares se atraen, esto quiere decir que para que nosotros podamos encontrar esa alma gemela, la tenemos que buscar primero en nosotros. Tenemos que encontrar el amor en nuestro ser y para ello debes preguntarte qué estás haciendo para valorarte.

No olvides que somos seres divinos, somos seres perfectos, aunque puede que no te sientas así porque siempre caemos en los juicios y en la comparación.

Así que, para encontrar a tu pareja ideal, hoy te invito a que te centres en ti, en la esencia que te identifica, en esa parte donde eres perfecto porque tienes un lugar en esta Tierra. Llama a tu corazón, tócalo, siéntelo y ámate, porque una vez que eso pase tendrás la claridad para encontrar a tu pareja ideal.