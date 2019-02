El asombro se extendió en una comunidad de Carolina del Sur, cuando habitantes avistaron a dos cocodrilos de piel naranja que rondaban un estanque en Bluffton.

Lo que muchos pensaban que era una alucinación o la consecuencia de un efecto visual, podría tener una explicación más sencilla de lo que imaginaron.

WJCL informó que David Lucas, experto del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del sur, explicó que el color podría deberse simplemente al óxido en las tuberías de drenaje, donde los animales suele esconderse en esta época del año.

“Durante el invierno, a los caimanes les gusta cavar y encontrar un lugar para hibernar”, dijo. “Es posible que algunos terminen cerca de tuberías de drenaje que tienen piezas metálicas oxidadas en el interior, por lo que básicamente se marinan en óxido todo el invierno y esto las mancha.”

Not one, but two orange gators have been spotted in South Carolina. Here's why they look like they went too hard with self-tanner: https://t.co/KBUg0r0irO pic.twitter.com/UksmNgKPNv

— Southern Living (@Southern_Living) February 15, 2019