Un niño de 4 años de edad, dedicó la canción “Recuérdame” de la película de ‘Coco’ a su hermana fallecida, el conmovedor video ha dado la vuelta al mundo.

"After every storm comes a rainbow" My wife and I are proud to announce the newest edition to this family.

El pequeño Alexander, residente de San Antonio, Texas, fue captado en un video por sus padres mientras cantaba el tema “Recuérdame” de la exitosa película de Pixar ‘Coco’, a su pequeña hermana bebé Ava, que falleció en mayo de 2017.

Según relatan sus padres, ese día la pequeña habría cumplido 1 año de edad y el menor quiso darle un regalo con tal interpretación, escribió el padre de Alex, Samir, en la publicación que hizo el pasado 30 de diciembre y que ahora se ha vuelto viral en las redes sociales.

Según el Heraldo de México, la historia de Alex y Ava ya ha tenido un gran impacto mundial que ha sido publicado por medios de Estados Unidos, Europa, y Latinoamérica y se ha reproducido más de 1.5 millones de veces.

Aquí te presentamos el conmovedor momento donde el pequeño canta con una guitarra blanca como en la película en frente al pequeño altar de su hermanita.

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.

He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!

Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ

— Samir (@SAM1R) December 31, 2017