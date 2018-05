Los pobladores de una ciudad de Florida que recibieron alertas sobre un apagón también fueron advertidos de la presencia de zombis.

El diario Palm Beach Post reportó que los habitantes de Lake Worth recibieron el mensaje durante un apagón registrado el domingo.

There is no #zombie alert in Florida.

The city is looking into how that message went out to residents. https://t.co/q9nyDOlwaX pic.twitter.com/FSkrNcKFoV

— CBS 6 Albany – WRGB (@CBS6Albany) May 23, 2018